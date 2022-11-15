〈晶呈法說〉強化特殊氣體產品陣容 目標全球市占超過3成

晶呈科技 (4768-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長陳亞理指出，將持續擴大特殊氣體產品陣容，並擴廠提升產能，透過製造技術深化、產品陣容擴大，目標長期成為全球最大特殊氣體製造商，市占率要超過 3 成。

陳亞理指出，雷射氣體目前國內市占已雙位數，未來將同步提升國內、全球市占率；至於八氟環丁烷 (C4F8) 全球市占率已到 3-4 成，公司並持續擴大產品陣容，加入三氯化硼 (BCL3) 、氯化氫 (HCL)、氫氟酸 (AHF)、六氟化鎢 (WF6) 產品。

陳亞理表示，目前產品線已有超過一半進入一級製造階段。特殊氣體製造技術層次分為四個等級，難度由高到低分別為一級的「合成」、二級的「純化」、三級的「混氣與轉充填」，以及四級的「微量分析、特殊部件設計組裝」。

除了製造技術提升，陳亞理表示，目前晶呈二廠已開始動工，預計明年第三季將投產挹注產能，產品線中六氟丁二烯 (C4F6)、四氟化矽 (SiF4) 未來產能將大增近 30 倍，F2/N2(氟氮混氣) 則將較原先增加 2.6 倍。

陳亞理預計， C4F6、F2/N2 明年下半年新產能便會開出並挹注營收，其他 BCL3、HCL、AHF 等產品預計會在 2024-2025 年進入量產，為長期營運增添動能。

另一方面，晶呈也開發晶圓重生以及 MicroLED 應用，預計晶圓重生年底月出貨量可望達 4 萬片；而 MicroLED CMW 銅磁晶片預計明年可望開始出貨。