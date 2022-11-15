〈晶呈法說〉需求強指標客戶訂單最長達5年 明年再衝「333」目標

特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望後市，第四季預計將持平前季，目前特殊氣體訂單能見度達一年，部分指標大廠更上看 5 年，預計明年可望維持 333 的目標，即營收成長 3 成、先進製程占比逾 3 成，毛利率超過 3 成。

晶呈截至今年前三季特殊氣體出貨逐季增加，第三季出貨鋼瓶數量達 5523 支 (47L 鋼瓶當量)，至於第四季，董事長陳亞理表示，日韓記憶體廠因應市況拉貨力道放緩，整體第四季出貨量將較前季下降，約落在 5000-5250 支，季減 5-9.5%。

不過，陳亞理表示，由於高單價產品出貨比重將增加、國內客戶需求略增，因此預計第四季營收仍將與第三季持平，毛利率維持 5 成高檔。

展望明年，陳亞理表示，受惠特殊氣體需求動能帶動，明年展望樂觀，目前訂單能見度都有 1 年，部分指標廠商更達 3-5 年，公司正持續取代客戶原有國外供應商，挾在地化優勢拿下目前客戶供應市占率。

陳亞理表示，明年持續衝 333 目標，但透過產品線持續擴大、製造技術深化兩策略，期待未來毛利率可望常態維持在 5 成的水準，意即其中一個 3 程目標已達陣。

另一方面，近期氖氣發生跌價現象引起市場擔憂，陳亞理表示，跌價主因下游記憶體客戶需求放緩影響需求，促使氣體貿易商倒貨賣出，但只要俄烏戰爭未結束、烏克蘭產線未復產，供給短缺現象便不會改變，價格很難持續下跌。

晶呈第三季營收 3.52 億元，季增 52.7%、年增 59.9%，毛利率 52.3%，季增 6.6 個百分點、年增 16.6 個百分點，營益率 38.3%，季增 11.1 個百分點、年增 18.9 個百分點，稅後純益 1.05 億元，季增 165.2%、年增 368.8%，每股純益 2.86 元。

晶呈前三季營收 7.69 億元，年增 45.7%，毛利率 46.5%，年增 7.7 個百分點，營益率 30.1%，年增 8.8 個百分點，稅後純益 1.58 億元，年增 193%，每股純益 4.47 元。

晶呈第三季精密化學品 (特殊氣體) 營收比重達 97.7%，較前季增加 2 個百分點，較去年同期增加 18.8 個百分點；精密化學品中，雷射氣體 (氖氣等) 出貨持續提高，第三季比重已接近一半，較前季增加 28 個百分點。