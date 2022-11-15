高市府：台積電高雄廠施工進度符預期 2座晶圓廠計畫不變

外界持續關注台積電 (2330-TW)(TSM-US) 高雄廠進度，高雄市副市長羅達生親自前往勘查，並聽取開發團隊麗明營造及台積電報告，他強調，台積電在楠梓產業園區設置 2 座晶圓廠計畫並無改變，維持 2024 年量產目標，目前基礎開挖等施工作業也都符合預期進度。

高雄楠梓產業園區於今年 8 月動土，羅達生前往園區視察整體工程進度，並實際進入已全面動工的廠區內。羅達生說明，台積電 28 奈米特殊製程已先行投入建廠，市府工務局積極協助台積電於 9 月 22 日取得建照後，目前高雄廠包含基礎開挖、基樁施工等工程，都如預期進度積極進行中。

羅達生表示，在勘查現場時已要求經發局完善各項協調作業，以最高效率方式，使園區公共工程建設與台積電建廠工程同步進行，完成高雄廠 2024 年營運需求目標。

羅達生指出，目前高雄半導體廠家數在市府高效率招商下，已超過 80 家業者，楠梓產業園區為南部半導體 S 廊帶之關鍵拼圖，隨著台積電的進駐及營運，將吸引更多半導體設計、製造、封測、材料及設備廠商投資高雄，整體產值將達兆元規模。

經發局長廖泰翔表示，目前為止，楠梓產業園區包括施工圍籬、阻隔鋼板樁及施工便道等公共工程先期基礎工程已近完工，以利加速台積電後續建廠施工。