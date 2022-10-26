默克高雄新廠今啟用 為亞洲市場擴充三倍產能

德商默克 (Merck) 今 (26) 日宣布，高雄新廠正式落成啟用，成為默克半導體特殊氣體與前瞻材料之供應設備及相關零組件的全球四大研發生產據點之一，也是首度在台生產電子材料供應系統與設備，看好該廠將為亞洲市場擴展三倍產能，可服務全球半導體客戶。

默克看好，高雄新廠所在地緊鄰默克高雄廠 (台灣賽孚思科技)，透過結合兩廠的研發與生產量能，可為客戶提供整合式的半導體製程解決方案。

默克去年 12 月宣布旗下電子科技事業體「向上進擊」投資計畫，預計在未來 5-7 年間在台投入 170 億元，並透過兩階段計畫，大幅擴張半導體事業在台的生產與研發量能；今日落成的電子材料供應系統與服務高雄新廠即是第一階段投資計畫的實現。

台灣默克董事長李俊隆表示，默克 354 年的歷史中，經歷眾多外部環境劇烈變化與艱困挑戰，但公司依然持續茁壯成長，關鍵在於長遠的眼光、審慎的布局、堅持的毅力、以及徹底執行的能力，「向上進擊」投資計畫，是公司為了與關鍵市場與產業一同追求永續成長所做出的行動。

台灣半導體產業聚落完備，且實力堅強，在 IC 設計、晶圓製造、封裝測試等領域，都扮演著至關重要的角色，默克將透過該計畫，補足台灣半導體產業上游材料與設備的缺口，為台灣半導體業打造全球最佳生態系。

電子科技事業體電子材料供應系統與服務亞太區總經理賀天銘 (Benjamin Hein) 表示，默克致力為客戶事業發展提供關鍵動能，且公司廣泛完整的產品組合為本土與全球客戶提供安全且可靠的先進半導體材料供應，此次因應客戶需求建造新廠，展現最快的速度與精準度，並兼顧安全與品質，實現對客戶承諾的決心。

人才方面，默克也希望為員工提供一個包容的工作環境，尤其公司有 40% 的團隊成員是女性，遠超過業界平均。

默克補充，此次高雄新廠設立的研發實驗室與多功能產線，能夠更快速回應客戶需求，並驅動創新，新廠除了預留未來擴張的彈性，也以客製化的解決方案幫助客戶持續成長。

另外，隨著永續議題持續發酵，默克新廠除了產線本土化，也降低產品與設備運輸製造的碳排放，在廠房設計中融入永續設計理念，如採用液晶智慧窗，透過液晶調節太陽能進入室內的程度，降低照明與空調能源的消耗。

默克新廠也設置太陽能板，預期未來太陽能發電可佔全廠用電量的 20%，將持續擴大再生能源應用比例，同時也實踐「安全第一」的精神，以國際安全規格建立新廠，嚴格實行廠區安全措施，為員工提供更安全、更健康的工作環境。