外資大買晶圓雙雄近10萬張 續買台灣50反1避險

台股今 (10) 日終場上漲 371.41 點、收 14546.31 點，其中外資集中火力買超晶圓雙雄，砸 167.97 億元大買聯電 (2303-TW) 及台積電 (2330-TW) 共 9.67 萬張，並持續買超元大台灣 50 反 1 ，今日再買 4.58 萬張避險；值得留意的是，外資已連三天買超台積電，張數達 99987 張。

今日台股集中市場外資及陸資買超 347.99 億元，投信買超 3.96 億元，自營商賣超 61.97 億元，合計買超 289.98 億元，期貨市場外資今天減碼多單 1435 口，多單未平倉口數爲 2006 口。

今天台股集中市場外資及陸資買超較多個股爲，聯電、元大台灣 50 反 1、華新、台積電、群創、寶成、新光金、中鋼、力積電、開發金、國泰金；今天台股集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，陽明、台泥、燿華、長榮、中興電、建漢、遠傳、遠東新、金寶、中鼎。

今天台股集中市場投信買超較多的個股爲，中鴻、聯電、大成鋼、裕民、智原、新唐、景碩、裕隆、玉晶光、台積電；今天台股集中市場投信賣超較多的個股爲，鴻海、漢翔、奇鋐、遠傳、中磊、元晶、中信金、技嘉、玉山金、南亞科。

今天台股集中市場自營商買超較多的個股爲，華新、力積電、裕隆、中鴻、安集、潤泰全、凌巨、宏泰、利奇、敦泰；今天台股集中市場自營商賣超較多的個股爲，台積電、鴻海、聯電、友達、新光金、三商壽、群創、中鋼、中信金、台泥。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股走勢受到台積電 ADR 盤後大漲帶動而上漲，在目前台股走勢反彈格局仍未減弱，市場的價量配合極佳，未來市場觀察重點仍在半導體族群的帶動攻勢表現。