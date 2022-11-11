巴菲特再度減持比亞迪578萬股 套現逾1.4億美元

繼 11 月初後「股神」巴菲特（Warren Buffett）月內再度減持比亞迪 (1211-HK) 股票。根據聯交所文件顯示，巴菲特掌舵的控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）周二（8 日）以每股平均價 196.9945 港元，減持 578.25 萬股或 0.53% 比亞迪 H 股，套現 11.39 億港元（合 1.4538 億美元）。

根據波克夏海瑟威周五（11 日）提交給香港交易所的文件顯示，此次出售將使該公司對比亞迪的總持股比例從 17.15% 降至 16.62%。

此次是 11 月內波克夏海瑟威第二次減持比亞迪股票，該公司於本 11 月 1 日以每股平均價 169.8657 港元，減持 329.7 萬股，套現 5.6 億港元。

波克夏海瑟威接二連三出售比亞迪持股，本周減持後再度跨越 1% 披露門檻。目前該公司仍持有 1.82 億股比亞迪股票，較 11 月 1 日的 1.97 億股，減持 1,428.5 萬股或 1.3%，以 11 月 2 日至 8 日比亞迪平均價每股 193.98 港元推算，短短 5 交易日累計套現 27.71 億港元。

巴菲特明顯加快減持速度，第一次公開減持比亞迪股票日期是在 8 月底，第二次是 9 月初，第三次是上周五（4 日），第四次則是本周五，間隔似乎有所縮短。