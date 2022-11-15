【盤中熱點】巴菲特增持護國神山指數續強，半導體獨強中小型股轉弱

一、巴菲特增持護國神山，指數續強

1. 巴菲特增持護國神山，指數續強

台股無懼國際股市走弱逆勢走強，指數當前強漲 360 點，逼近半年線關口，預估量超過 3000 億。

漲點多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(2303-TW)聯電、(2308-TW)台達電、(1605-TW)華新，造成盤勢壓抑則是 (1402-TW) 遠東新、(1101-TW)台泥、(2912-TW)統一超、(3045-TW)台灣大、(2609-TW)陽明。

其中台積電單檔貢獻漲幅達 305 點，更是一度逼近漲停板，是推升指數走揚的關鍵，而這主要是受到股神巴菲特旗下公司波克夏首度持有台積電的消息所激勵。

二、半導體資金簇擁，中小型股稍稍轉弱 投信轉買盤中追蹤

1. 半導體資金簇擁，中小型股稍稍轉弱

當前指數成交量約為 2200 億，以族群成交值來看，四檔晶圓代工指標 (2330-TW) 台積電、(2303-TW)聯電、(5347-TW)世界先進、(6770-TW)力積電，合計佔了超過 500 億的成交量，顯示當前市場資金有約四分之一集中在晶圓代工個股，在資金集中在半導體的氛圍下，就容易使得非半導體的族群走軟，比如方說先前強勢的伺服器相關族群如 (6669-TW) 緯穎、(3653-TW)健策、(3533-TW)嘉澤等個股，在本日就稍稍走弱，但觀察如 (6488-TW) 環球晶、(5483-TW)中美晶、(3532-TW)台勝科、(3016-TW)嘉晶、(3707-TW)漢磊、(6182-TW)合晶等矽晶圓相關個股在本日盤面也有強勢的表現，顯示中小型個股當前仍偏向以個別類股營運而有所表現，較不容易出現過往族群性的齊漲齊跌，而盤前也提及，電子觀察重點主要是先前率先轉弱的個股，以近期來說，除了半導體外，不論是驅動 IC、記憶體、乃至於近期的 IC 載板都在利空出現後股價出現不跌甚至反漲的情況，也因此相關族群如 (8046-TW) 南電、(4958-TW)臻鼎 - KY、(3189-TW)景碩、(3037-TW)欣興、(3034-TW)聯詠、(2408-TW)南亞科、(8299-TW)群聯、(2337-TW)旺宏等個股可能就會是未來市場關注的方向。

2. 投信轉買盤中追蹤

盤前提供投信先前未買，首度轉買盤中表現如下

（延伸閱讀：投信買進個股必須要寫報告，先前未買但忽然買進背後肯定有不為人知的秘密，關於策略詳細內容點我看►投信轉買策略邏輯）

三、陪你看盤勢猜漲跌

股神激勵指數走強，能否站穩半年線待觀察

昨日提到以周選擇權支撐壓力來看，最大未平倉量壓力位於 14,600 點，支撐位於 13,500 點，而今日受到股神第三季增持台積電的消息帶動指數再度噴出，就技術線圖來看，即將挑戰半年線，而上次指數位於半年線，已是 4 月 1 日的是，不過就 KD 指標來看短線已有過熱且有高檔鈍化的跡象，倘若未來台積電轉趨震盪或權值個股有所回落則日前利空不跌的 (2454-TW) 聯發科、擁電動車題材的 (2317-TW) 鴻海、矽晶圓以及有望從谷底復甦的產業，就會是值得留意的方向。

延伸推薦閱讀：

1. 隔日沖是什麼? 分點券商手法大解密：https://sinourl.tw/zxKqEv

2. 美股 ETF 投資人最愛申購熱門排行榜：https://sinourl.tw/iasfOS

3. 15 檔基本面佳的 5G 概念股族群：https://sinourl.tw/hTpP3e

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險