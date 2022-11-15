〈貴金屬盤後〉金價續漲 收在8月中旬迄今高點 

黃金期貨周一 (14 日) 漲至 8 月中旬以來的高點，延續上周大漲逾 5% 的氣勢，未受美元和美債殖利率攀高影響。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 7.50 美元或 0.4%，報每盎司 1776.90 美元，是 8 月 6 日以來最高，但盤中最低層觸及 1755.80 美元。

BullionVault 研究主任 Adrian Ash 說，貴金屬這波漲勢主要由紐約商品交易所 (Comex) 衍生性商品帶動，而非實體交易或 ETF。

Ash 指出，黃金本月迄今大部分漲幅都是短暫爆發，而非從紐約交易時段一開始、甚至倫敦交易時段尾盤就出現的漲幅。這創造出一個風險，若黃金沒有從躉售市場獲得更強勁的實體買盤，可能再度下跌。

黃金上周突破今年來的下跌趨勢，加上已經回升到之前未能守住的 1680 美元支撐價位，讓金價的技術面看起來頗為有力。此外，亞洲家庭需求看起來也很良好，印度排燈節後和中國農曆年之前的結婚旺季買氣暢旺。

貴金屬上周隨著美國消費者物價指數 (CPI) 降溫而大幅上漲，從股市、債券到黃金都大漲一波。到了周一，儘管美元和美債殖利率回升，黃金仍攀高。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 1106.679，10 年期美債殖利率上揚 5 個基點至 3.871%。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，距離結束升息還有一段路要走，曾讓金價周一跌到 1755.80 美元的盤中低點。

Rupert Rowling 說，這再次提醒人們，黃金上周的大幅上漲主要由 Fed 可能減緩升息幅度所帶動，並非「有基之彈」。

Rowling 提醒，黃金上周一口氣漲了超過 100 美元之後，本周可能遭遇獲利了結賣壓。「黃金處在危險的高點，雖然美國最新通膨數據令人振奮，只要市場情緒稍有改變，金價可能很快又回落到 1700 美元。」

Comex 金屬商品交易