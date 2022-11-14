CNN：貝佐斯計劃將大部分財產捐給慈善事業

美國有線電視新聞網（CNN）周一（14 日）報導，亞馬遜 (AMZN-US) 創始人、全球第四富豪貝佐斯（Jeff Bezos）計劃在有生之年捐出自己所擁有 1,240 億美元財產中的大部分。

貝佐斯在接受 CNN 採訪時表示，將把自己大部分的財產用於應對氣候變化，以及支持那些在社會和政治嚴重分歧前能讓大眾團結的人。不過他並未透露具體的細節，僅稱自己和女友桑琪士（Lauren Sanchez）正在構思，好讓捐贈計畫得以實現。

現年 58 歲的貝佐斯已向慈善事業捐贈數十億美元，但此次採訪是他第一次表示會在有生之年這麼做。不過有批評人士稱，貝佐斯沒有簽署「捐款承諾」（Giving Pledge），透露對其說法的質疑。

該承諾是全球數百名全球數一數二富豪共同發起的活動，鼓勵富人將大部分財富捐給慈善事業，由比爾 · 蓋茲（Bill Gates）和「股神」巴菲特（Warren Buffett）啟動。截至 2022 年 6 月，該承諾有來自 28 個國家的 236 個簽署者 。

儘管貝佐斯是全球第四富豪，但他一直沒有設定在自己一生內要捐出的目標金額。他曾承諾在 10 年內向其創辦的貝索斯地球基金會（Bezos Earth Fund）捐出 100 億美元協助對抗氣候變遷，相當於其目前淨資產的 8% 左右。

CNN 報導還提到，貝佐斯的捐款方式有條不紊，與其前妻、慈善家史考特（MacKenzie Scott）形成鮮明對比，後者在不到一年的時間內向 465 個組織捐贈近 40 億美元。

貝佐斯於 2021 年卸任亞馬遜執行長後轉為擔任董事會執行主席，持有亞馬遜 10% 的股票，另外他還擁有《華盛頓郵報》（The Washington Post）、太空探索公司藍色起源（Blue Origin）。