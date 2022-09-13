貝佐斯火箭升空1分鐘起火墜毀 發展常態商業飛行以來首個重大挫敗

亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在太空競賽暫時落後一步，因他的太空事業「藍色起源」(Blue Origin) 載滿貨物的無人火箭周一 (12 日) 升空不久後起火墜落，雖然未造成人員傷亡，卻是該公司發展常態商用飛行以來，首次遭遇的重大挫敗。

藍源一艘無人駕駛的「新謝帕德號」(New Shepard) 火箭周一清晨在西德克薩斯的發射場升空，火箭上載運美國太空總署 (NASA) 資助的實驗品以及各種貨品貨品，原本要在太空邊緣的無重力環境下進行短暫測試。

但在升空一分鐘後，火箭就在 5 英哩 (超過 8 公里處) 被噴出的火焰吞噬，緊急中止系統立即啟動，在火箭墜入德克薩斯沙漠以前，太空艙已從故障的火箭上噴射出去，接著降落傘展開，太空艙得以安然降落並回到地面。

美國航空總署 (FAA) 表示，火箭墜落在預先設定的區域，但直到藍源調查在 FAA 監督之下結案之前，新謝帕德火箭機隊將停飛。

藍源則在推特表示，周一的異常狀況，展現該公司太空艙逃生系統成功與火箭分離，無人傷亡。

藍源在去年 7 月進行首次載人飛行任務，成功讓貝佐斯在內四名乘客升空，從那時開始，藍源開始定期用新謝帕德號載運乘客。金融時報分析，雖然藍源此次執行任務沒有載運人類，但卻可能影響到向大眾推銷太空旅旅遊願景的能力。