長華*因應轉投資在中上市 進行投資架構改組

長華 *(8070-TW) 今 (14) 日宣布，採權益法投資的濠瑋控股 (開曼) 股份有限公司在今年 9 月 23 日董事會決議，擬以其子公司濠瑋電子科技 (惠州) 有限公司為主體，在中國進行上市申請並進行股份改制，透過投資架構改組，長華將直接持有瑋電子科技 (惠州) 股權，此調整對公司財務無重大影響。

長華 * 指出，濠瑋專精電子、手機、車用等各類精密五金塑膠電子元件開發、設計與製造，已深耕市場多年，並獲顯著績效，藉由在中國上市，拓展國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及公司競爭力。

為因應濠瑋電子科技 (惠州) 有限公司在中國上市計畫，長華 * 擬透過投資架構重組，將持有濠瑋控股 (開曼) 股份有限公司的 25.1618% 股權，以股權轉換方式改由公司直接持有濠瑋電子科技 (惠州) 有限公司 25.1618% 股權，投資架構調整前後持股比例不變，對公司財務業務及股東權益也無重大影響。

長華 * 補充，本案為公司調整投資架構進行的股權移轉，交易價格按交易基準日公司持有濠瑋控股 (開曼) 股份有限公司的帳面金額 (約新台幣 8 億元)，並已洽請會計師出具價格合理意見書。

另外，長華 * 本案也將待經濟部投資審議委員會核准後執行，另就本案未盡事宜，或未來如因主管機關或相關法令規定或因應主客觀環境因素而須修正或調整時，董事會授權董事長於法令許可範圍內全權處理之。