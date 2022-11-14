外資砸90億元敲進晶圓雙雄 連兩日買反向ETF

台股持續走強，終場大漲 167 點收 14174 點，外資再買超 377.7 億元，其中砸 90.7 億元敲進晶圓雙雄逾 7.3 萬張，也連兩日大買元大台灣 50 反 1，今再大買 14.6 萬張。

三大法人合計買超 329.68 億元，外資上周五回頭大買 488 億元後，今天再加碼買超 377.7 億元；投信持續站在買方，買超 2.36 億元，寫下連 13 買；自營商維持賣超，共賣 50.49 億元。

期貨方面，外資賣出多單 4106 口，淨多單下降至 4805 口，投信回補空單 198 口，淨空單來到 3783 口，自營商加碼 944 口多單，淨多單增加至 1322 口。

觀察外資動向，中國推動利多政策，吸引外資買超中鋼 3.48 萬張，大成鋼 1.79 張、華新 1.56 萬張，另外，買超台積電 1.44 萬張，聯電 5.88 萬張，聯發科 1705 張，長榮買超 1.78 萬張；ETF 方面買進元大台灣 50 反 1 約 14.6 萬張，元大台灣 50 達 8668 張。

外資今賣超富邦越南 ETF 達 1.69 萬張，賣超美好證 6600 張，奇鋐 5160 張，其他依序為玉山金、華通、南電、美時等個股。

投信買超依序包括欣興、國泰金、金居、聯電、嘉聯益、南電、裕民、台燿等；賣超前十名則為元晶、群創、國泰股利精選 ETF、漢翔、技嘉、玉山金、遠東新、安集與永豐金。