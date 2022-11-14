東科-KY Q3純益翻倍創同期高 前3季EPS 5.09元

影音揚聲器系統製造商東科 - KY(5225-TW) 受惠產品出貨暢旺，加上原物料價格穩定、美元升值，第三季稅後純益翻倍達 2.5 億元，創同期高，每股純益 4.1 元；前三季純益衝上 3.1 億元，年增 3543%，每股純益 5.09 元。

東科第三季營收 41.89 億元，季增 26.05%、年增 50.89%；毛利率 13.60%，季增 5 個百分點、年增 4.46 個百分點；營益率 4.81%，季增 3.97 個 4.81%、年增 3.53 個百分點；稅後純益 2.5 億元，季增 318.60%、年增 110.34%，每股純益 4.1 元。

東科前三季營收達 100.89 億元，年增 40.33%；毛利率 10.49%，年增 1.65 個百分點；營益率 2.27%，較去年同期由負轉正；稅後純益 3.1 億元，年增 3543%，每股純益 5.09 元。

東科表示，今年營運在逆境中表現不俗，前三季受惠經濟規模提升，帶動營收成長，加上原物料價格趨穩定、貨運物流緩解及美元匯率強勢，毛利率有所改善，整體獲利也恢復至疫情前水準。

東科指出，雖然第四季步入淡季，但仍樂觀看待營運發展，同時積極開發歐洲精品音響品牌、中國 IT 品牌新產品線，以及增加新藍海策略的會議音訊系統、VR 裝置音訊及非醫療器材類 TWS 輔聽器等。