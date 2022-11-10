北富銀總經理程耀輝請辭 將轉任台泥總座

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行總經理程耀輝今 (10) 日因個人職涯規劃請辭，而根據台泥 (1101-TW) 公告，程耀輝出任台泥新任總經理。

富邦金表示，台北富邦銀行總經理程耀輝因個人職涯規劃，辭去現職，並自 2022 年 11 月 21 日起生效，職缺將由行政長郭倍廷執行副總經理代理，所有業務照常運作。

至於新任總經理人選，富邦金表示，將待董事會決議後，依「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，提報主管機關審查。