北富銀總經理程耀輝請辭 將轉任台泥總座。(鉅亨網資料照)Tag富邦北富銀程耀輝台泥富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行總經理程耀輝今 (10) 日因個人職涯規劃請辭，而根據台泥 (1101-TW) 公告，程耀輝出任台泥新任總經理。 富邦金表示，台北富邦銀行總經理程耀輝因個人職涯規劃，辭去現職，並自 2022 年 11 月 21 日起生效，職缺將由行政長郭倍廷執行副總經理代理，所有業務照常運作。 至於新任總經理人選，富邦金表示，將待董事會決議後，依「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，提報主管機關審查。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+27.25%$12,725原投組報酬率+17.52%$11,752投組標的成分40%瑞耘653220%創惟610420%晶宏314110%力智671910%貝萊德世界黃金基金 D2 美元延伸閱讀拿下好市多聯名卡發卡權？北富銀回應了北富銀搶下好市多聯名卡？蔡明興：好的客戶都會積極爭取相關貼文