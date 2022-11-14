終端品牌廠明年展望保守 永裕營運謹慎

塑化廠永裕 (1323-TW) 今 (14) 日召開法說會並釋出展望，董事長王威程表示，第四季預計將與去年同期相同，至於明年，國際品牌商保守看待市況，終端新產品數量不如往年多，公司營運也相對保守，但仍看好紙容器等環保材料發展，將持續發展。

王威程指出，未來幾年將聚焦綠色環保材料，積極提高產品環保原料比例，今年推出海廢軟管材，明年將加入紙材、環保餐具新產品，預計明年底送樣。

另外，永裕旗下新永裕也積極切入電池市場，目前奈米級碳纖維鋰電池添加劑主要出貨中國電池芯廠商，主攻電子菸、電動車市場，其中電動車客戶持續認證送樣中，看好明年鋰電池添加劑業務營運。

永裕第三季營收 9.64 億元，季增 7.6%、年減 2.8%，毛利率 23.3%，季增 2.2 個百分點、年減 1.04 個百分點，營益率 9.11%，季增 1.16 個百分點、年減 3.07 個百分點，稅後純益 4965 萬元，季增 160%、年減 60.8%，每股純益 0.55 元。

永裕前三季營收營收 28.5 億元，年增 3.3%，毛利率 22.2%，年減 2.4 個百分點，營益率 9.02%，年減 3.2 個百分點，稅後純益 1.26 億元，年減 38.35%，每股純益 1.4 元。

永裕營收業務中，瓶類塑膠、射出塑膠各占 4 成，軟管則占 1 成，主要應用於化妝品、建材等領域，終端品牌涵蓋聯合利華、蘭蔻、萊雅、亞培、嬌生等國際大廠。