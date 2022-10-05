LINE Bank解決網路投保3大痛點 挺進產險市場

LINE Bank 觀察到疫情期間民眾養成「零接觸」習慣，民眾對於網路投保接受度提升，有 62% 以上民眾願意透過網路投保，帶動網路投保件數與金額逐步成長。但是網路投保仍有「選項太多」等三大痛點，LINE Bank 透過切進汽機車保險，挺進產險市場。

據金管會 8 月統計資料，網路投保產險之三大險種，今年 1 至 7 月，第一名是汽車保險新臺幣 7.19 億元，第三名則是機車保險 5.97 億元，汽機車險保費收入年增率皆逾兩成，足見未來投保成長潛力。

LINE Bank 總經理黃以孟表示，由於 LINE Bank 已經取得金管會許可兼營財產保險代理業務，將搶攻汽機車保險業務市場，主要網路投保金額成長，潛在商機亦相當巨大，根據交通部公布 2022 年 1 至 8 月機車強制險資料，發現機車強制險納保率僅 68%，仍有高達三成尚未投保，可望成為業者未來的目標宣傳對象。

雖然網路投保深具成長潛力，但黃以孟仍觀察到三大痛點，分別為：選項太多、流程太長、聯繫不易。因此未來 LINE Bank 切進汽機車保險業務，將聚焦「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三大目標，LINE Bank 預計打破傳統套裝險種或選項過於繁瑣的銷售方式，研擬推出「數位產品櫥窗」，未來規劃一方面讓客戶有機會「彈性速選」產品，一方面體貼客戶需要，透過「智能推薦」給予客戶真正適合的產品。

至於「聯繫不易」是用戶對於網路投保經常產生的疑慮，對此，LINE Bank 特別結合 LINE Bank 的 LINE 官方帳號提供「智能通報」，在事故發生當下，就能順暢找到通報窗口，即時受理服務。