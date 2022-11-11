〈台幣〉爆量狂升近5角收31.41元收復近兩月失土 單周強彈2.4%

熱錢大舉湧入亞洲股匯市，台股今 (11) 日大漲逾 500 點，站上萬四，新台幣兌美元盤中一度強升逾 6 角，突破 31.3 元關卡，但央行為避免匯價升勢過猛，陸續進場調節，新台幣終場收在 31.41 元，升值 4.95 角，收復近 2 個月以來的失土，台北及元太外匯市場總成交值放大至 24.04 億元。

新台幣兌美元匯率周線翻紅，單周強升 7.75 角或 2.41%。

新台幣兌美元今天以 31.65 元跳空開出，在熱錢不斷注入下，匯價最高衝上 31.298 元，升值多達 6.07 角，為 9 月中旬以來新高價，終場升幅收斂，以 31.41 元作收，升值 4.95 角，台北外匯市場成交值 16.01 億元，元太外匯市場成交值 8.03 億元。

美國最新通膨數據出現降溫的跡象，市場樂觀預期聯準會升息節奏有望放緩，加上中國防疫政策大鬆綁，入境人員隔離期從 7+3 縮短為 5+3，進一步提振風險偏好，美元指數應聲重挫。

亞股今天紅光滿面，台股半導體族群聯手攻高，台積電飆漲逾 8%，加權指數終場大漲 503 點，一舉站上季線及萬四，並改寫史上第六大漲點紀錄，成交值增至 3354 億元，為 5 個多月來的最大量，三大法人合計買超 487.34 億元，其中外資大買 488 億元，創下史上第三高紀錄。台股周線收連二紅，本周累計強彈 980 點。

觀察主要亞幣今天兌美元表現，韓元強升 2.24%，新台幣升值 1.55%，人民幣也勁揚 1.13%，新加坡幣及日元同步走揚。