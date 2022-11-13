亞力今年營收估年增逾2成創新高 明年持續向上

機電大廠亞力 (1514-TW) 受惠半導體廠擴廠投資，加上台電強韌電網計畫相關訂單挹注，今年第四季營收可望再寫單季新高，全年營收估將達 70 億元、相當於年增約 23%，續締新猷，明年還會持續向上。

亞力 10 月在晶圓代工及記憶體大廠建廠的配電盤、變壓器等訂單完成驗收程序下，大幅貢獻營收，加上中國半導體廠訂單也陸續認列，帶動海外子公司營收同步衝高，10 月營收首度衝破 8 億元大關，月增 15.6%，飆新高。亞力看好，11、12 月營收可望維持 6-7 億元的高檔水準，第四季營收將再創新高。

科技大廠擴產投資，成為推升亞力營運站穩高檔的一大引擎，加上台電設備、軌道建設等汰舊換新需求啟動下，亞力配電盤、變壓器等主力產品年底前訂單無虞。

不過，受通膨等因素衝擊，導致市場需求放緩，近來各大半導體廠相繼縮減資本支出或擴產計畫，也連帶影響亞力相關建廠需求。亞力表示，就客戶端釋出的訊息來看，需求確實有些放緩，目前訂單能見度達明年上半年，下半年交貨情況得再觀察客戶進一步消息。

亞力認為，明年半導體需求還是存在，但可能不如今年暢旺，營運重點將轉向台電強韌電網計畫，但整體營收還是會成長，再寫新高紀錄。