買進股票卻大跌 即使是股神巴菲特也有看走眼的時候

即使人稱「股神」，也會有看走眼的時候。

在波克夏控股 (BRK.A-US)(BRK.B-US) 4 月召開的年度股東大會中，有人問到投資的問題，巴菲特當時說，波克夏控股有時會出手太早。

巴菲特針對買進時機的問題表示，如果一支股票在首次買進後下跌，他通常樂於看到這種情況，因為這樣他就可以買進更多。

他舉了個例子：2008 年底波克夏大舉買入股票，但幾個月後美股在 2009 年 3 月觸底。

他說：「我們一直不太擅長把握買入時機，但我們比較擅長判斷一筆投資什麼時候能賺到夠多的錢。」

今年來波克夏一直在積極買入股票，第 1 季買入規模最大，超過 500 億美元。

《巴倫周刊》估計，其中一些股票價格現在低於買進時價格，尤其是花旗 (C-US)、派拉蒙環球 (PARA-US) 和惠普 (HPQ-US)。

這意味著投資者可以以低於巴菲特或他的兩位副手托德 · 庫姆斯 (Todd Combs) 和泰德 · 韋施勒 (Ted Weschler) 的出價買入這些股票。

根據估計，波克夏買進惠普的均價約為每股 35 美元；本周一 (19 日) 惠普收於 26.94 美元；買進花旗的均價約為每股 58 美元，周一花旗收於 48.26 美元；買進派拉蒙環球的均價約為每股 32 美元，周一該股收於 23.1 美元。

根據 6 月 30 日公告的持股資料，波克夏控股持有花旗約 26 億美元股份，持有派拉蒙環球 18 億美元，持有惠普 33 億美元。

波克夏控股始終沒有透露買進這三家公司時的均價。上述估計是根據 2 月 22 日至 3 月 15 日期間的平均股價進行估算，這也是波克夏在第 1 季大舉買入股票的期間。巴菲特曾在年度股東大會上提到這段窗口期，他說波克夏利用這 3 周市場下跌的機會大舉買入股票。

波克夏控股對西方石油 (OXY-US) 的投資是獲利的。從 2022 年初開始買入，之後多次加碼，目前持有 1.88 億股西方石油公司股票，持股比率為 20%，價值 120 億美元。根據波克夏控股披露的文件估計，大部分股票是以每股 54 美元左右的價格買進。西方石油周一收於 64.68 美元。

此外，根據估計，波克夏控股對動視暴雪 (ATVI-US) 的投資出現虧損。今年第 1 季以每股 80 美元左右的價格大舉買入動視暴雪，周一該股收於 76 美元左右。