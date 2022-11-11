【Wen姐筆記】美CPI降至7.7% 台股多頭撿到槍！拚季線站穩比路過重要

美國公布 10 月 CPI 數據，下降至 7.7%，因通膨顯著降溫，市場預期美國聯準會可望放緩升息腳步，使得道瓊指數單日大漲 1201 點， 費城半導體指數漲幅更逾 10%，台股多頭撿到槍，將有機會直接往季線挑戰，不過站穩還是比路過重要! 極短線強弱分界為 13888 點，關鍵點位為 13777、13919 與 13988 點。

台股今日跳空開高後，請留意開盤位置的整數關卡與兩端哨站。如跳空在 13800 點城池位階，下方 13747 為最重要防守位置，13800 點兩端哨站為 13777 與 13823 點，今日多方的目標區為續往 13855 與 13900 點城池挺進，並成功收復，13900 點兩端哨站為 13888 點與 13919 點。進入 13945 點之後，多方進入 14000 點射門區，14000 點兩端哨站為 13988 與 14026 點，站穩之後，多頭反攻才將正式往第 2 個千點行情出發。

但如 13747 點未能守住，仍得留意短多下車，恐往 13700 點城池回測，13700 點兩端哨站為 13688 與 13714 點，如再棄守，則留意重回 13633 至 13666 點雷區，不宜再退守 13600 點城池與 13555 點。13600 點兩端哨站為 13588 與 13616 點。

台股多頭撿到槍，要勇闖季線與 14000 點城池，新台幣匯率最好也同步續升，不宜在此處扮演豬隊友，才能讓外資展開「認錯」回補台股助攻。在個股部分，除了電子半導體權值股今日不宜開高走低，金融股更不能在此時扯後腿，台股今天才有機會收出實體紅棒，否則需留意今天是否留下長上影線，或是 K 棒翻黑。在個股部分，可望展開輪動強彈或反攻行情，不過輪動速度加快，仍是那句老話，高檔爆量切勿追高，以免遭到短套!