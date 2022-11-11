〈焦點股〉半導體三雄市值激增1兆元 聯電重返第十大

〈焦點股〉半導體三雄市值激增1兆元 聯電重返第十大。(圖：AFP)
〈焦點股〉半導體三雄市值激增1兆元 聯電重返第十大。(圖：AFP)

美國通膨數據意外降溫，帶動美股周四飆漲，台股今 (11) 日同步大漲逾 500 點，站上萬四，在熱錢狂湧下，半導體族群買氣強強滾，台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 漲勢凌厲，三雄單日市值合計暴增 1 兆元，其中，聯電更是超車台塑 (1301-TW)，重返市值第十大上市公司。

權王台積電今天滿血復活，盤中股價大漲 34.5 元或 8.46%，最高來到 442 元，直逼季線，單日市值激增 8945.99 億元，回升至 11.46 兆元。台積電 10 月營收達 2102.66 億元，月增 1%，年增 56.3%，改寫 9 月寫下的單月次高紀錄；前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元，年增 44%。

受 4G 晶片出貨趨緩影響，加上消費性需求不振，聯發科 10 月營收驟降，跌破 400 億元大關，月減 4 成，探 1 年半新低。不過，聯發科今天仍舊吸引買盤進駐，一度大漲 40 元或 6.06%，站上 700 元，單日市值大增 639.77 億元，來到 1.12 兆元。

聯電今天跳空大漲 3.85 元或 9.24%，最高來到 45.5 元，逼近漲停價，站穩半年線之上，且為今年 6 月下旬以來新高，市值也大增 480.56 億元，來到 5679.36 億元，成功超車台塑 5589 億元，躍居市值第十大上市公司。

其他半導體指標股也各自表現，IC 設計大廠瑞昱強漲逾 8%，站上 300 元大關，最高來到 308 元，收復季線；聯詠同登 300 元關卡，最高衝上 312.5 元，漲幅達 7.76%；晶圓代工廠世界先進一度觸及漲停價，站穩 80 元之上。

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