〈台股盤前〉美四大指數、台積電ADR飆漲 拚周線連三紅

美國 10 月消費者物價指數年增率 (CPI)7.7%，優於市場預估，時隔 7 個月回落至 8% 以下，加上美債殖利率跳水、美元貶值，激勵美股四大指數飆漲，台積電 ADR 同步勁揚，法人表示，台股今 (11) 日有望上攻挑戰季線，拚周線連三紅。

受到美國 10 月份關鍵通膨數據顯著降溫，聯準會官員釋出鴿派訊號，道瓊飆漲 1201.43 點，創 2020 年 5 月以來最大漲幅、標普暴漲 5.54%、那指大漲 760.97 點或 7.35%、費半也有逾 10% 漲幅。台積電 ADR 更大漲近 9%，聯電 ADR 飆漲 11.5%。

台股昨日在權值股熄火下，終場下跌 135.05 點，收 13503.76 點，守住 5 日線。三大法人賣超 60.16 億元，其中外資賣超 16.87 億元，期貨轉淨空單，未平倉合約口數來到 9006 口。

市場消息方面，鴻海昨日召開法說並公布第三季財報，受惠消費智能產品表現亮眼，稅後純益創同期新高，全年展望也維持成長，至於外界關注的鄭州廠，董事長劉揚偉強調，產能正在快速恢復。

晶圓代工龍頭台積電公告 10 月營收，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機與高效運算對 5 奈米需求持續增加，營收達 2102.66 億元，月增 1%，年增 56.3%，改寫 9 月寫下的單月次高紀錄；前 10 月累計營收 1 兆 8486.25 億元，年增 44%。

台達電創辦人鄭崇華指出，公司積極發展電動車系統產品，目標 2030 年電動車產品市占率將超過 15%，帶動整體營收突破 360 億美元 (約新台幣 1.14 兆元)。