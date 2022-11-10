電金熄火 台股量縮壓回 跌135點收13503點

受美國期中選舉不明、加密貨幣暴跌影響，美股周三全面下挫，台股今 (10) 日湧現賣壓，權王台積電領跌，電子、金融族群熄火，不過，聯發科、大立光等權值股力守盤上，航運、生醫及中小型股也表現有撐，使得跌幅並未進一步擴大，加權指數終場下跌 135.05 點或 0.99%，收在 13503.76 點，成交值萎縮至 1908.52 億元。

櫃買指數終場下跌 0.21 點或 0.12%，收在 175.09 點，成交值 544.23 億元。上市櫃成交值合計 2452.75 億元。

台積電 (2330-TW) 股價漲多拉回，大跌 2.28%，終場收在 407.5 元，市值下滑至 10.56 兆元；聯發科力守盤上，終場漲逾 1%，以 660 元作收；鴻海即將召開法說會，股價走低面臨百元關卡保衛戰，終場跌近 2%，收 100.5 元。

其他主要電子股方面，台達電、國巨、研華、友達等均賣壓沉重；不過，驅動 IC 大廠聯詠逆勢上漲近 2%，聯電、大立光、欣興、矽力等也都守在平盤之上。

金融族群遭到空方鎖定，金控雙雄富邦與國泰、兆豐金、開發金、永豐金等均下跌 1-2%。航運股方面，貨櫃三雄漲跌互見，萬海漲逾 3%、長榮漲逾 1%、陽明則收黑，航空雙雄也遭調節，華航重挫逾 2%， 台驊投控、四維航、中櫃等均震盪走跌。

智擎旗下胰腺癌一線用藥解盲報佳音，最快將在明年初向美國 FDA 提出藥證申請，激勵今天股價跳空漲停，達 112.5 元，盤中漲停委買多達 14.5 萬張；生技股今天獲得資金點火，佰研、明達醫亮燈漲停，益得、雙美、達亞、中化生、東洋、泰博等也都表現不俗。

中美晶 (5483-TW) 與旗下矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 10 月營收繳出佳績，加上下午櫃買將舉行業績發表會，再度吸引買盤進場押寶，帶動股價上漲 3%-4%，上櫃半導體類股指數盤中漲逾 1%，表現優於大盤。