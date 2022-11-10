蘋果支付4.5億美元 與美國業者建立衛星通訊功能

蘋果公司 (AAPL-US) 周四 (10 日) 表示，將與多家美國企業合作，投入 4.5 億美元以使用其最新的緊急衛星簡訊功能。

蘋果表示，大部分資金將用於 Globalstar (GSAT-US)，這家總部位於路易斯安那州的公司運作著可讓該功能成為可能的衛星。

蘋果並未持有該公司的股權，但它承諾為設備和服務營運付費。這筆資金將用於支付衛星費用，以及為地面基地台配置蘋果設計的新型天線。

蘋果於 9 月發表全新 iPhone 14 機型時就宣布其帶有衛星緊急 SOS 功能。如果用戶不在電信商基地台範圍內，例如在偏遠地區露營時，仍可將手機指向天空並聯接到低地軌道上的 24 顆 Globalstar 衛星來取得緊急服務。它將於本月稍後經過 iPhone 軟體更新推出。

蘋果周四的公告凸顯了營運該服務的巨大成本。

該功能在 2 年內免費，但蘋果保留之後收費的可能性。蘋果表示，這項服務並不是完全自動化的，它需要人工轉接，超過 300 名 Globalstar 員工將投身於這項服務。

這也是蘋果強調在美國供應商投資的一個例子。蘋果常常吹嚧其設備中使用的許多零件都來自美國，但最終組裝幾乎完全在中國完成。

蘋果向 Globalstar 支付的款項將來自蘋果的先進製造基金 (Advanced Manufacturing Fund)，這是該公司支持美國供應商的資金池。

自 2017 年創建先進製造基金以來，蘋果已向康寧支付了 4.5 億美元用於生產 iPhone 的玻璃面板；向 Finisar 支付了 3.9 億美元用於裝備工廠以生產 FaceID 所需的雷射組件；向 XPO Logistics 支付了 1 億美元，向 Copan Diagnostics 支付了 1000 萬美元開發新冠病毒測試套件。