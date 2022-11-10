誠美材Q3每股賺0.36元 擬現金減資15%

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，在業外挹注下，維持獲利，每股純益 0.36 元，董事會也通過擬辦理現金減資，預計減資 15%，每股退還股東約 1.5 元，並預計 12 月 30 日召開臨時股東會討論。

誠美材表示，為提昇股東權益報酬率、調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款，現金減資共計 10.12 億元，預計消除股份 1.01 億股，以目前本實際已發行股份總數普通股 6.75 億股計算，減資比例約為 15%，預計減資後股本將降至 57.38 億元 (約 5.73 億股)。

誠美材表示，近年面板產業快速往中國移轉，日、韓廠商逐步淡出，連帶徧光板產業也是如此，因此正積極調整體質，朝向延伸核心技術應用、利基型產品開發，希望以更精簡、更少的資本創造更大利益，同時著手因應降低景氣循環波動影響，為營運帶入更穩定的現金流，

誠美材指出，有鑑於處分昆山轉投資一案日前已告一段落，考量股東利益、平衡公司未來營運及發展所需，提出現金減資案，以期提升長期股東權益、企業價值。

誠美材今日也公告第三季財報，單季營收達 19.03 億元，季減 35.2%、年減 32.54%，毛利率 4.67%，季減 7.05 個百分點、年減 5.2 個百分點，營益率轉負，為 - 5.5%，但在業外挹注下，單季稅後純益達 2.39 億元，季增 11.08%、年減 2.32%，每股純益 0.36 元。

累計誠美材今年前三季營收達 76.26 億元、年減 8.3%，毛利率 9.27%、年減 1.55 個百分點，營益率 1.32%、年減 0.56 個百分點，稅後純益 5.77 億元、年減 20%，每股賺 0.87 元。