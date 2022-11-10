岱稜前三季獲利創高 保守看待Q4營運

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 董事會今 (10) 日通過第三季財報，單季每股純益 0.83 元，累積前三季每股純益 2.72 元，為掛牌以來同期新高。然展望第四季，公司表示，由於終端客戶庫存調整問題持續，加上總體經濟受通膨、戰爭等不確定因素影響，預期第四季營運可能持續季減，今日同時公布 10 月合併營收 1.86 億元，月減 12％、年減 33％。

岱稜第三季合併營收 7.2 億元，季減 5.90％，年減 2.82％，毛利率 25.84%，季減 5.95%；前三季累計合併營收 22.24 億元，年增 8.22%，毛利率 28.66%，年減 1.04%。第三季整體營收旺季不旺，主因疫情期間客戶因應塞港問題大量被庫存，航運問題在第三季舒緩後庫存調節力道加大，加上終端消費市場飽受通膨因素影響疲弱所致，第三季生產稼動率下滑，衝擊毛利率表現。

展望未來，岱稜指出，受到大環境景氣變化影響將審慎保守應對，一方面致力降低在製品與製成品庫存，而在主力原物料來到近年相對低檔時增加備庫，以發揮新倉儲中心之存貨調節功能，降低日後生產成本；另一方面在全球各國疫情降溫逐步解封開放國門之際，重新積極參展與客戶拜訪以掌握最新終端消費市場訊息。