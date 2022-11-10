營運利多衝漲停！行情怎一下就沒了？

股價事前沒有太多反應，而相當好的利多消息出來後，股價通常該向上噴，對吧。

通常來說是這樣沒錯，過往來看，這種情況在消息之後的第一個交易機會（通常就是隔天開盤）進場，大多都能有短期正報酬，而這短期到底多短？以基本面來看，取決於該項利多超出市場預期程度；以技術面來看，籌碼、價量、該段時間市場氣氛都有不小影響力。

從筆者角度來看，短期有利多（長線說不準甚至會有成長衰退或潛在利空），會先去對照股價表現，到底先行反應過的可能性高不高? 高的話當然要留心利多出盡的可能，沒有事前卡位的話，追價機率不高。而股價未明顯提前反應，就值得短線追價，實際出場點則觀察技術面變化。

而若該項利多特別亮眼，未來 1~2 年又可預期有持續成長動能，除了短線考慮追價以外，也值得作為波段持續留意壓回布局的標的。

今天來看看網路通訊廠 6285 啟基，主要提供無線通訊產品，包含衛星通訊、移動 / 家用通訊、其餘無線通訊產品。啟基在 11 月初公布 Q3 獲利數字，單季 EPS 達 3.13 元，直接賺贏上半年的 2.2 元，也幾乎超過去年全年的 3.15 元，獲利大幅成長，雖然短期股價沒太大波動，但也證明了為何在國際股市破底之際，其股價幾乎一直在高檔表現抗跌，維持在多年來的相對高點。

啟基 11/8 公布 10 月營收表現亮眼，接近 103 億元年增 78.2%，再創歷史新高，符合 3 週前我們分享的，近期主流網通廠營收大多都在創高，包含缺料緩解、旺季效應、新品與新平台推出等利多，都是進行中的趨勢。

先是財報因為新品出貨、新台幣貶值受益、還有缺料緩解等，表現優於市場預期；營收也證實了市場需求強勁，這些照理說其實就值得在股價高檔整理時進場，風險就控制在明顯跌破季線或整理區間就好；而股價是直到作天法說會後（提到本季新專案量產，車用、基礎建設需求穩健，明年主要產品線皆有雙位數成長，毛利率將提升；今年大幅成長的低軌道衛星產品明年也可維持雙位數成長；wifi7 產品在後年放量；明年產能支出部分大約與今年持平），釋出相對樂觀的前景，使股價在 11/10 早盤一度攻上漲停。

很可惜的，股價短暫漲停後就打開，後續一路收斂漲幅到了平盤，這麼多的營運利多，確實是激勵的短線買盤，但也成了曇花一現的行情。

我們可以從兩個點切入，評估是否值得追價。

技術面假突破。11/10 盤中股價在 10 月份前高 91.5 元一度突破後快速回檔，短線易形成壓力，通常月接近壓力的上漲空間會變小，建議可以考慮過壓再進場或就去賭是否過壓。 產業面的角度，也是 3 週前我們談過網通產業慢慢接近產業高峰，考量到明年成長幅度很可能放緩，市場對於後續的評價也很難繼續上調，加上先前的營運成果利多都沒有有效推升股價，就知道過去式的好表現，可能沒那麼多激勵作用，而未來的成立力道減弱才是重點。

因此最後此階段，建議投資人對於產業正值旺季但確有陸續利多不漲的情況，不要用太長遠的角度思考；而對於還沒公布財報的同類股廠商，或許仍有短線布局機會。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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