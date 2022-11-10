〈致新法說〉Q4需求較往年疲弱 已下修投片量降庫存

類比 IC 廠致新 (8081-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理吳錦川表示，由於通膨與經濟衰退隱憂存在，客戶持續調節庫存，第四季終端需求較往年疲弱，市場也恢復過往價格競爭態勢；由於第三季庫存水位再度升高，致新先前已下修投片量因應。

針對市場需求，吳錦川指出，Chromebook 下修幅度最大，再來是消費性筆電，商用與電競電腦下修幅度較小，目前不知道需求何時復甦，但一定不會馬上回溫，預期應先落底一陣子後才回彈，將密切關注年底促銷成果。

至於面板報價 10 月開始止跌回升，吳錦川強調，報價止跌是因為各家面板廠減產，並非是需求上升，廠商會等客戶庫存消化到合理水位，才會多拉一點貨，屆時致新出貨才會增加，且今年世界盃熱度似乎不如以往。

庫存方面，致新第二季庫存週轉天數 175 天，第三季再增加 19 天、金額也增 6%，主因第三季產出晶圓為前季投片，因此 7 月下修的訂單，會到第四季才會顯現。

針對長約方面，致新當初僅與 1 家晶圓廠簽訂長約，且因數量很少，目前正常履約，代工價格也會根據供需關係持續協商，若不缺貨公司就會強勢一點。

展望後市，吳錦川強調，未來晶圓代工產能不再受限，市場將恢復產品性價比競爭模式，因此價格壓力仍存在，致新會持續增加研發經費、開發新產品與拓展新客戶。