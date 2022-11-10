〈財報〉WeWork上季虧損減少 在美退出40據點以削減成本

彈性辦公室提供商 WeWork Inc (WE-US) 周四 (10 日) 表示，將在美國退出約 40 個地點，以削減成本。

估計將關閉約 41000 個工作站的將降低收入，但在此同時，降低的成本將為調整後年度核心獲利貢獻大約 1.4 億美元。

這是該公司削減開支、減少債務負擔和租賃義務的一部分

截至 9 月 30 日，WeWork 的全系統房地產投資組合涵蓋 39 個國家或地區的 801 個地點。

WeWork Inc. 周四也發布財報，第 3 季淨虧損 5.68 億美元，低於去年 8.02 億美元的虧損。每股虧損 0.75 美元，而去年同期為虧損 5.50 美元。

分析師平均預計該公司當季每股虧損 0.45 美元。

第 3 季營收入從一年前的 6.61 億美元大增 24% 至 8.17 億美元。全系統營收為 9.43 億美元，同比成長 21%。

展望第 4 季，該公司預計營收在 8.7 億美元至 8.9 億美元間，調整後 EBITDA 為虧損 6500 萬美元至 8500 萬美元。

對於 2022 財年，WeWork 現在預計營收為 33.5 億美元至 33.7 億美元，調整後 EBITDA 為虧損 5.15 億美元至 5.35 億美元。

該公司之前預計 2022 年全年營收在 34 億美元至 35 億美元間，調整後 EBITDA 為虧損 4 億美元至 4.75 億美元。

分析師估計第 4 季營收為 9 億 2383 萬美元，全年營收為 33.7 億美元。