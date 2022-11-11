【核心資產圖鑑】優質美元債的N種樣貌

《台北女子圖鑑》一上線就成為關注話題，劇情講述嚮往都會生活的台南女子「林怡姍」到台北奮鬥，如何讓觀眾看見正生活在這城市中的自己並找到共鳴，是《台北女子圖鑑》最吸引人的核心創作精神。投資的選擇如同人生，你所熟悉的核心資產－優質美元債，即便處於全球經濟混沌未明的當下，她的樣貌變得更加亮眼，更令你無法忽視！

殖利率大幅攀升

美國 9 月 CPI 年增率從 8 月的 8.3% 降至 8.2%，9 月核心 CPI 年增率由 8 月的 6.3% 攀升至 6.6%，雙雙高於市場預期，讓市場更篤定聯準會將繼續積極升息，拉抬美債殖利率持續走高，美國十年期公債殖利率飆升突破 4%，市場對美國經濟衰退的擔憂再加大。根據 Bloomberg 資料顯示，近期美國投資級公司債指數到期殖利率，截至 10/21，指數殖利率已達 6.1%，創下近十年來最高點。

違約風險機率創低，防禦性佳

一旦經濟成長有減緩之虞時，通常優質企業會降低財務槓桿，有助債信品質的提升，不必過於擔心違約率因此提升。具投資等級信用評等的債券因體質良好，根據 S&P 的統計 1981 年～2021 年，全球公司債的違約率，有 18 個年度違約率為 0%，其他年度的違約率也均低於 0.25%。即使在 2022 年科技泡沫或 2008 年金融海嘯期間，違約率也僅 0.4%。在目前景氣趨緩的情況下，堪稱性價比最好的防禦型資產

與股票相關性低

現階段投資人因應經濟衰退環境，風險攀升階段，對於持有風險性資產缺乏信心，持有現金與低風險資產的比例大幅提升，美元成為重要避險資產，而近期美債 10 年期殖利率攀升突破４%，美國投資級公司債與公債相關性高，且與股票相關性低，有助抵抗市場短期震盪，也提高投資人選擇參與優質美元債的投資勝率。

NN (L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)，近 100% 聚焦美元投資級債，以知名企業債為布局主軸，投資例如：美國銀行、摩根大通、摩根士丹利所發行的投資等級債券 *，基金成立超過 20 年，團隊經驗豐富，榮獲晨星綜合評級 1 五顆星評和理柏評比 2 總回報及穩定回報最高分的肯定。(* 以上公司僅供舉例，非為投資之建議且基金投資組合將因時而易，請投資人留意。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的)

長天期美元債殖利率或已觸頂，未來一年全球景氣衰退風險無可避免，但也提供核心資產 - 優質美元債較佳投資契機，以抵禦這波經濟擾動期。了解更多：「優質美元債」

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1 資料來源：Morningstar，晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明 (http://tw.morningstar.com)；2 資料來源：Lipper，；資料日期：2022/9/30。Lipper Leaders 評級系統每月更新一次，分別按照三年、五年、十年和整體的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的 20% 基金被授予 Lipper Leaders 稱號，理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。 詳情查詢，請瀏覽：www.lipperweb.com。

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