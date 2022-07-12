昇達科受惠低軌衛星元件出貨成長 上半年EPS 2.18元

昇達科 (3491-TW) 受惠衛星通訊元件訂單商機，營運動能強勁， 6 月營收 2.12 億元創新高，公司自結 6 月單月毛利率衝高達 47%，第二季單季稅後純益 9119 萬元，上半年稅後純益達 1.36 億元，每股純益 2.18 元，公司持續看好下半年成長。

昇達科第二季營收逐月攀升，單季營收 4.77 億元，超越第一季 4.41 億元，季增 7.9%，年增率 17.05%，其中，6 月衛星元件營收 4300 萬元，年增 2.92 倍，超越 2021 年一整年，6 月毛利率更衝高到 47%，單月稅後純益 5193 萬元，每股純益並達 0.84 元。

昇達科第二季毛利率 41.1%，季增 5.27 個百分點，年增 3.55 個百分點，稅後純益 9194 萬元，季增 1.05 倍，年減 8%，每股純益 1.47 元。

昇達科上半年營收 9.19 億元，年增 18.8%，毛利率 38.57%，年增 2.52 個百分點，稅後純益達 1.36 億元，年增率 7.08%，每股純益 2.18 元。主要受惠 5G、無線網路跟物聯網訂單增加。

昇達科總經理吳東義指出，從低軌衛星應用面及發射狀況觀察，今年是真正的低軌衛星元年，隨著客戶持續發射低軌衛星及鋪設地面接收站，整體出貨量將同步成長。

昇達科低軌衛星市場主要客戶包含美系和歐系低軌衛星營運商及系統設備製造商，且打入三大衛星營運商，及四大系統設備商直接合格供應廠商，供應產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載天線前端各項元件。

昇達科認為，2022 年上半年低軌衛星未如預期發揮，但已有 20 多項產品通過認證陸續量產及試產，未來低軌衛星貢獻營收可望超過行動通訊，且昇達科低軌衛星與美國、歐洲主要低軌衛星營運商合作緊密，除現有產品量產出貨，多項新項目可望陸續通過認證進入生產，未來仍可望還有跳躍性成長。