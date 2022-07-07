昇達科結合雷捷電子 完成5G毫米波小基站高效模組開發

昇達科 (3491-TW) 宣布，與轉投資的新創毫米波 IC 設計公司雷捷電子，5G 通訊毫米波小基站高效能前端模組在今年 7 月初完成產品開發，並經經濟部技術處通過並順利結案。

昇達科主管指出，此前瞻技術研發計畫是 2019 年第四季獲經濟部技術處審查通過並補助，總經費 1.7 億元。其中昇達科負責毫米波 39 GHz 波導陣列天線與模組開發測試，雷捷電子負責毫米波收發端 IC 設計，結合雙方專業，順利依原定時程完成此項商用模組開發。

昇達科開發毫米波 39 GHz 波導陣列天線，可承受較高功率、提高傳輸距離，突破傳統市場上毫米波短距離傳輸的缺點，是台灣業界唯一擁有此項技術的廠商。

昇達科主管指出，此技術開發計畫是以鎖定 5G 毫米波小基站 IAB (Integrated Access & Backhaul) 前端陣列天線模組進行研究開發，此前端模組擁有體積小、低耗能、高散熱、低雜訊指數性能，能提供國內外通信系統廠商兼顧傳輸效率與成本優勢的毫米波小基站 IAB 前端模組解決方案。

過去毫米波 IC 主要仰賴國外知名 IC 設計公司，此次結合國內新創毫米波 IC 設計公司雷捷電子，開發出國產毫米波晶片與前端模組，未來藉由昇達科與國際電信設備大廠在毫米波回傳元件與天線等產品長期合作、協同開發經驗，可望協助雷捷電子切入 5G 毫米波基站供應鏈。

雷捷電子也具有毫米波感測 IC 晶片研發能力，提供高整合度智能感測的開發平台，主要股東除了昇達科及漢通創投、科技業及投資界菁英；也於去年與感測器大廠原相科技 (3227-TW) 策略聯盟，由原相參與主要的現金增資，取得 30% 的股權，擴大雙方在感測器領域的策略合作。

昇達科受惠衛星通訊元件訂單商機，營運動能強勁， 6 月營收 2.12 億元創新高，月增 22.17%，年增 54.47%，第二季營收逐月攀升，營收 4.77 億元，超越第一季 4.41 億元，其中，6 月衛星元件營收 4300 萬元，年增 2.92 倍，超越 2021 年一整年。

昇達科第二季營收 4.77 億元，季增 7.9%，年增率 17.05%，累計 2022 年前 6 月營收 9.19 億元，年增 18.8%。

昇達科去年衛星通訊元件產值約 4000 萬元，今年打入三大客戶且有望因客戶需求增加，出貨將顯著成長。