盤中速報 - 世界(5347)急拉2.07%報74.3元，成交2,082張

世界(5347-TW)近5分K漲速2.07%，10日09:29報74.3元，成交2,082張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世界(5347-TW)近5日股價上漲10.61%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.02%。櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,742 張
- 外資買賣超：+5,100 張
- 投信買賣超：-684 張
- 自營商買賣超：+326 張
- 融資增減：-812 張
- 融券增減：+18 張
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+16.92%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6532
20%
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