〈力旺法說〉不受美國新禁令影響 Q4營收估續揚

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望第四季，總經理何明洲指出，第四季營收將持續成長，尤其今年改變對嵌入式可多次編寫 (MTP) 記憶體的策略後，帶動權利金提升，至於美國最新禁令，目前並無影響。

何明洲表示，力旺今年前三季授權金 5.37 億元，較去年衰退 0.6%，主要是因公司去年認列較大筆的 MTP 授權金收入，加上今年開始改變策略，對晶圓廠採取 MTP 免授權金策略，因此去年同期比較基期較高、策略改變下，授權金呈現小幅衰退。

不過，何明洲看好，MTP 佔整體授權金比例較小，但藉由免授權金策略，可有效擴大力旺的授權範圍，加速 MTP 在各大晶圓廠的滲透率，進一步提高後續權利金收入。

何明洲也補充，由於力旺 PUF 解決方案獲眾多業者採用，預期明年來自 PUF 授權金將大幅提升，有助授權金業績重返成長；力旺 PUF 已完成 5 奈米設計定案 (Tape-out)，現正往前推進至 4 奈米與 3 奈米。

針對近期晶圓廠稼動率下滑，何明洲認為，目前僅有部分晶圓廠針對成熟製程價格有所折讓，最大晶圓廠還是維持既有定價策略，力旺仍受惠在先進製程滲透率持續增加、PUF 與 MTP 權利金比 OTP 還要高，推動平均每片晶圓權利金上漲。

至於美國擴大對中國進行晶片管制，何明洲補充，美國最新規範主要是針對最高算力的 HPC 產品，力旺並沒有承接相關客戶產品，6、7 奈米案件皆以美、日客戶為主，且因公司技術為原生發明，對於授權對象並無特別限制，因此新禁令對公司無影響。