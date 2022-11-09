〈歌爾失蘋耳機訂單〉立訊可望獨吃 宣德供應品項增同步受惠

立訊精密 (002475-CN) 傳出成為 AirPods Pro 2 獨家供應商並擴產，合作夥伴宣德 (5457-TW) 不但可同步受惠，且宣德供應品項持續增加，將成台廠最大受惠者之一。

宣德不僅是立訊精密關鍵合作夥伴，也是蘋果 TWS 的重要供應鏈，除了既有的塑料射出機構件、Pogo Pin、聲學元件外，也新增供應矽膠射出機構件，隨著立訊獨拿 AirPods Pro 2 訂單，宣德可望同步受惠。

此外，明年不只新款的 iPhone 充電接口將換成 Type C，周邊其餘產品如 AirPods 的充電盒也可望跟進，宣德也將再迎來新動能。

法人預估，宣德第四季進入出貨旺季，營收不僅將季增，更可望超越去年同期，改寫單季新高，全年營收則上看 200 億元，獲利也將同創新高。

歌爾股份 (002241-CN) 週二晚間發布風險提示性公告指出，該公司近日收到境外某大客戶通知，暫停生產其一款智慧聲學產品，市場推估，該客戶及產品是蘋果及 AirPods Pro 2。

天風國際證券分析師郭明錤指出，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題，第一供應商立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成為獨家供應商。