半導體市況轉弱 力旺徐清祥：營運不受影響

力旺與旗下熵碼出席Arm Tech Symposia攤位。(鉅亨網記者魏志豪攝)
力旺與旗下熵碼出席Arm Tech Symposia攤位。(鉅亨網記者魏志豪攝)

力旺 (3529-TW) 暨熵碼董事長徐清祥今 (3) 日出席 Arm Tech Symposia，會後受訪表示，資訊安全趨勢已經成形，熵碼 PUF 方案獲眾多客戶導入，正向看待相關效益持續發酵，對於近期半導體市況轉弱，則指出，營運並不受影響。

徐清祥指出，力旺長期深耕非揮發性 (Non-volatile) 記憶體 IP，2015 年發明新技術，可在晶片上產生一組亂碼，稱為 PUF(Physical Unclonable Function)，等同每顆晶片都有自己的亂碼，就好像晶片的身分證。

不過，客戶僅知道透過亂碼可強化安全性，但卻不知道怎麼用，因此將該部門獨立出來，成為新公司，當時公司原取名為亂碼，但怕外界擔憂這間公司可能很亂，決定改採亂數的英文 Entropy，其對應到的中文為熵，熵碼才因此誕生。

徐清祥舉例，未來汽車將成為軟體驅動的交通工具，所有應用程式或作業系統更新，都必須經由雲端下載到汽車，包括軟體在經由簽章後傳到汽車閘道 (Gateway) 驗證，驗證完若沒有問題，才可將軟體存儲至記憶體內，過程中每道程序都與安全相關。

尤其未來汽車裡將有越來越多資料在流動，汽車間也可能互相溝通，甚至汽車與基礎設施溝通，在各種不同情境下，如何保護資料讓消費者更安心，也成為新課題。

對此，徐清祥強調，安全隨處可見 (Security everywhere)，特別是在萬物聯網的架構下，每個裝置都必須要有身分證，除了透過機制讓別人認證，也要讓自己認證他人，這也是力旺與熵碼所提供的技術。

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