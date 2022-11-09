達邁前三季稅後純益年減24% 每股純益1.42元

聚醯亞胺薄膜 (Polyimide Film，PI) 供應商達邁 (3645-TW) 第三季面對市場高度不確定性，產能利用率降到 50%，營收縮減也導致第三季出現 26 季以來單季虧損，今 (9) 日公布最新財報，前三季稅後純益 1.87 億元，年減 24.96%，每股純益 1.42 元。

達邁第三季營收 3.03 億元，毛利率 7.89%，季減 23.68 個百分點，年減 22.26%，營業利益爲負數，單季稅後虧損 5887 萬元，每股虧損 0.45 元。

達邁前三季營收 15.71 億元，毛利率 28.56%，年減 3.4 個百分點，稅後純益 1.87 億元，年減 24.96%，每股純益 1.42 元。達邁在前三季的就產能利用率爲去年同期的 75%。

達邁董事長吳聲昌指出，希望 2023 年第一季或第二季產業能景氣落底，達邁布局透明 PI 已有 10 年，目前小有成果，如果摺疊手機市場成局，公司也會在供應鏈中。

達邁指出，長期專注在聚醯亞胺薄膜，產品主要應用在軟板、石墨片、高頻高速及顯示器，近幾年公司朝兩支硬翅膀布局，第一支翅膀是 Fluomide for 5G，另一支翅膀為 OPI(透明 PI) for Foldable AMOLED。

達邁聚醯亞胺薄膜以往軟板應用高達 98% ，包括台虹 (8039-TW) 等均為其主要客戶，但軟板應用在 2021 年前三季降至 64%，非軟板應用則成長到 36% 今年前三季的軟板應用爲 67%，非軟板應用 33%。新產品 PMR 產品也在積極送樣中，效益預估在 2024 年產生。

達邁生產基地在台灣的新埔及銅鑼，目前月產能 2100 噸，其中新埔廠 700 噸、銅鑼廠 1400 噸。

達邁今日也公布 10 月營收 1.32 億元，月增 18.95%，年減 26.28%，累計 10 月營收 17.02 億元，年減 15.4%。