達邁CB轉換價訂57元 6/21掛牌交易

聚醯亞胺薄膜 (Polyimide Film，PI) 今年以來報價持續上漲，供應商達邁 (3645-TW) 直接受惠，加上多角化開拓應用，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案，訂轉換價 57 元，轉換溢價率 102.7%，將在完成募集後於 6 月 21 日上櫃掛牌交易。

達邁擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債籌資案，是公司 2011 年上市以來首度在市場籌資案，由元大證券主辦，主要用於償還銀行借款、改善財務結構。

達邁在產品漲價及客戶端的備貨效應之下，5 月營收以 2.29 億元改寫歷史新高，月增 12.75%，年增 15.91%，前 5 月營收 10.87 億元，也創歷年同期新高，年增 10.47%。



達邁聚醯亞胺薄膜以往高達應用軟板 98% ，包括台虹 (8039-TW) 等均為其主要客戶，但軟板應用在 2021 年降至 65%，非軟板應用則成長到 35% ，產品分散應用以車用、散熱產品為主，生產基地在台灣的新埔及銅鑼，目前月產能 2100 噸，其中新埔廠 700 噸、銅鑼廠 1400 噸。

達邁董事會決議，去年盈餘擬配發每股 1.2 元現金，股東會 6 月 24 日召開，並將補選一席獨立董事。