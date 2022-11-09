康健人壽12月起更名安達 外商壽險剩下5家

金管會今 (9) 日宣布，核准康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司之全部營業、特定資產及負債，合併基準日為今 (2022) 年 12 月 1 日，屆時康健人壽將更名為「安達國際人壽保險股份有限公司」，一旦完成合併，國內的外商壽險將從 6 家剩下 5 家。

金管會說明，6 月 2 日已經同意安達集團所屬英商 Chub 取得康健人壽 100% 股份，英商 Chubb 並於 7 月 1 日完成股權交割，因此，目前康健人壽與安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司均隸屬於安達集團轄下，分別為該集團在台的子公司及分公司。

安達集團為發揮集團資源綜效，將進一步對在台子公司及分公司整併，因此依據金融機構合併法相關規定，向金管會申請由康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司的全部營業、特定資產及負債；雙方預定以今年 12 月 1 日為營業移轉基準日，康健人壽並將更名為「安達國際人壽保險股份有限公司」。

金管會統計，截至 9 月底，康健人壽保戶人數共 35.1 萬人、有效契約 64.45 萬件，員工 778 人，安達人壽台灣分公司保戶人數 13.5 萬人、有效契約 17.78 萬件，員工 220 人，兩家公司合併後，員工將全數留任。

金管會強調，為維護保戶權益，已於審核本案時要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。

而在康健人壽與安達合併後，在台的外商壽險將剩下：保誠人壽、安聯人壽、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等 5 家，若加上本土壽險公司，整體壽險公司則從 22 家減為 21 家。