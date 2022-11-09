〈美股早盤〉期中選舉結果仍未明朗 主要指數開低

美國期中選結果仍未明朗，共和黨在眾議院選情中取得進展，而參議院方面兩黨則持續拉鋸，對股債投資人來說目前結果是憂喜參半，美股主要指數周三（9 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 250 點或近 0.8%，那斯達克綜合指跌逾 100 點或 1%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.9%。

美股開盤前主要指數期貨走跌，意味著稍後股市開盤將走弱，主因是企業財報顯露壓力跡象，另一方面是期中選舉未能如投資人預期般讓共和黨大獲全勝。

股債投資人期待共和黨能在國會東山再起，最好的結果是共和黨成功拿下參眾兩院，然而投票結果顯示憂喜參半，共和黨在拿下眾議院控制權方面取得進展，而參院的競爭依然激烈，這使得明天的通膨報告將成為美股的下一個催化劑。

標普 500 指數成分股中已公布財報的 453 家公司內，有 111 家企業財報表現不及分析師預期。自 9 月中旬以來，該指數成分股公司的未來 12 個月利潤預期下降了 2.7%。

迪士尼 (DIS-US)2022 會計年度第四季獲利和關鍵部門營收均遜於預期，並且預警 Disney + 成長力道日後將減弱，影響盤前股價跌近 9%。

另外，美國電動車新創 Lucid Group(LCID-US) 上季財報也表現不佳，儘管生產和交車情況漸入佳境，營收仍遜於預期而且虧損也近一步擴大，預訂量較上季宣布的數字還要更少，盤前股價跌逾 9%。

數位資產方面，加密貨幣交易所幣安宣布收購陷入困境的競周對手 FTX 旗下 FTX.com 消息後，加密貨幣全面走跌。

一些加密專家和分析師認為，幣安可能收購對手 FTX 是加密貨幣的巨大危險訊號，FTX 可能在幾天內分崩離析，凸顯整個加密生態系統和營運方式的脆弱不堪，而且加密產業的潛在「救星」數量越來越少。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 10.4%，報 17,533.99 美元；以太幣下跌 17.3%，報 1,210.52 美元；幣安幣下跌 8.4%，狗狗幣、柴犬幣分別下跌 10.3% 和 9.1%。

截至台北時間周三（9 日）22 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 6.16%，至每股 102.41 美元

臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）周三（9 日）在給員工的一封信中表示，公司將裁員 13% 即超過 1.1 萬名的員工。此外他還宣布削減公司開支以及延長凍結招聘至明年第一季，透過這些精簡舉措提高公司營運效率。消息傳出後，Meta 盤前大漲逾 4%。

Affirm Holdings(AFRM-US) 早盤下跌 16.30%，至每股 13.09 美元

廣受年輕人歡迎的線上分期貸款平台 Affirm 盤前股價暴跌逾 12%，此前該公司上季財報虧損超乎華爾街分析師預期。Affirm 相當受到健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 飛輪車買家青睞，同時也正受到派樂騰器材銷售設備放緩影響。

AMC(AMC-US) 早盤下跌 6.41%，至每股 5.26 美元

全球最大的連鎖影院 AMC Entertainment 儘管上季繳出不錯成績，但在營運成本方面支出大幅增加，投資人信心受挫影響該股盤前下跌近 4%。AMC 上季營收報 9.68 億美元略高於分析師預估的 9.611 億美元，每股虧損 0.22 美元，優於分析師預估的每股虧 0.26 美元。另外該公司上季在營運方面花掉逾 1.79 億美元，不過預料支出在第四季會有所改善。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月批發庫存月增率終值預期 0.8%，前值 0.8%

美國 9 月批發庫存銷售額月增率預期 0.5%，前值 0.1%

華爾街分析：

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 認為，市場似乎最終會回到大選前的水準，就經濟和市場影響方面而言是否會出現重大變化仍不得而知，但只要共和黨拿下兩院出現政治僵局，這就是市場樂見的局面。

高盛基本面股票客戶投資組合管理主管 Luke Barrs 表示，市場仍將留意通膨數據，而且通膨至少在未來幾季依然炙熱且頑固。