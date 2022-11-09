台股大漲291點 外資歸隊狂買241億元 三大法人買超230.55億元

台股今 (9) 日強勢走高，漲幅冠居亞股，半導體族群上演絕地大反攻，權王台積電領銜飆漲逾 4%，貢獻大盤漲點約 148 點，加權指數終場大漲 291 點，以 13638 點作收，攀逾 1 個月以來新高，成交值增至 2377 億元。外資狂買 241 億元，三大法人合計買超 230.55 億元。

在法人動態方面，外資熱錢回流，今天再加碼買超 241.27 億元，為連 3 買，累計買超 423 億元；投信與外資同調，買超 11.96 億元，寫下連 10 買；自營商持續賣超 22.68 億元。三大法人合計買超 230.55 億元。

台積電 (2330-TW) 重登 400 元大關，終場收在 417 點全場最高，漲幅達 4.51%，市值增加 4667 億元，來到 10.81 兆元；聯發科 (2454-TW) 也大漲近半根停板，終場收在 650 元，逼近半年線，創逾 2 個月新高；聯詠股價強勢亮燈漲停，達 285 元，站上半年線，創 4 個月新高；瑞昱終場勁揚近 6%。

高價股方面，股王大立光上漲 1.3%，收在 1955 元，股后信驊遇壓挫逾 1%，IP 股力旺勁揚近 7%，收 1255 元，譜瑞 - KY 大漲近 9%，祥碩上漲 5.6%，其他包括緯穎、亞德客 - KY、AES-KY 等也都吸引買盤進駐。

美系外資認為 MLCC 產業景氣落底將至，重申國巨「優於大盤」評等，國巨今天股價強漲 7.75%，站上 400 元大關，以 424 元作收，被動元件股普遍走揚，華新科勁揚約 3.6%，凱美、立隆電、興勤、華容、大毅等，均走勢強勁。