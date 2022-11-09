半導體軍團發威 台股大漲291點收13638點 創逾1個月新高

美股費半周二續漲逾 2%，熱錢持續回流台股，今 (9) 日半導體族群再度發動攻勢，權王台積電飆漲逾 4%，聯發科、聯詠、瑞昱等也表現剽悍，帶動加權指數開高走高，終場大漲 291.05 點或 2.18%，收在 13638.81 點，創逾 1 個月新高，成交值 2377.95 億元。

櫃買指數終場上漲 2.55 點或 1.48%，收在 175.3 點，成交值 584.38 億元。上市櫃成交值合計 2962.33 億元。

電子權值股今天連袂走高，台積電 (2330-TW) 重登 400 元大關，終場收在 417 點全場最高，漲幅達 4.51%，市值增加 4667 億元，來到 10.81 兆元；聯發科也大漲近半根停板，終場收在 650 元，逼近半年線，創逾 2 個月新高，鴻海、聯電、國巨、日月光投控等同步走堅。

半導體族群今天成為多頭焦點，其中驅動 IC 大廠聯詠股價強勢亮燈漲停，達 285 元，站上半年線，創下 4 個月新高；瑞昱終場同步勁揚近 6%；力旺、譜瑞 - KY、祥碩等高價股同樣漲勢凌厲。

金融股盤中陸續翻紅，國泰金、華南金、台新金等上漲 1-2%，富邦金、合庫金、元大金等也在盤上表現，但中信金賣壓較重收跌 1.6%，玉山金也小跌作收。航運股方面，萬海、陽明終場上漲約 2%，長榮則小漲作收，新興、漢翔、遠雄港則遭到調節。

ABF 載板三雄 10 月營收仍表現不俗，今天持續匯集人氣，欣興 (3037-TW) 吸引資金進駐，直逼漲停價，終場收 145 元，漲幅 9.02%，成交量高達 9.6 萬張，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 也大漲逾半根停板，呈現量價齊揚。