2023台股攻防戰 多重資產掌握初升段

今年諸多灰犀牛來襲，例如俄烏戰事、高通膨、美國鷹派升息等等，經濟也可能面臨衰退的危機，此情況下，2023 年投資市場恐持續震盪，該如何布局，才能打一場成功的攻防戰呢？

遠離灰犀牛 三大指標是關鍵

投資市場亂流不斷，何時落底訊號浮現，備受市場高度關注，日盛投信投資長高子敬認為，美國通貨膨脹率達近 40 年高點，聯準會 (Fed) 以積極升息方式控制灰犀牛，造成市場有連續趕底的走勢。預期明年初的升息會來到末階段，使利率風險相對降低，但仍需要時間來消除通貨膨脹的陰影，預期明年市場會有慢慢築底、否極泰來的走勢。

儘管能源類價格已逐漸下跌，能源類造成的主震會逐漸遠離，不過，高子敬提醒， CPI 雖有緩解跡象，但核心 CPI 仍上揚，例如住房成本、醫療等服務類價格，仍持續在上升階段。且從歷史經驗來看，這些價格較有黏著性，相對易漲難跌，服務類的餘震仍在，需要時間來解決。因此，明年可以觀察服務類的價格是否能有效控制回穩。

至於明年能否真正遠離灰犀牛影響，高子敬進一步分析，可以觀察美國基準利率、庫存消化、失業率等三大關鍵指標。利率方面，Fed 利率在第四季和明年第一季仍有些上揚空間，11 月升息三碼，預計 12 月還有兩碼空間，明年第一季大概有兩碼空間，可能在明年第一季升息會到相對高點。

庫存方面，產業界有些生產與庫存減碼現象，未來價格可能會逐漸持穩，存貨將逐漸消化。失業率方面，預估會由今年 3.8%，往上到 4.4%，由於失業率為服務業價格的先行指標，失業率回落才會讓聯準會達到控制通膨的目標，並停止升息，預期明年下半年才有機會看到景氣的復甦。

多重資產配置納入三大標的 能隨漲抗跌

在灰犀牛尚未遠離之前，股市恐將偏向震盪整理，此趨勢下，投資人不妨打造兼具下檔保護支撐及市場上漲契機的多重資產配置，以迎戰市場高度波動。高子敬指出，過去多重資產多以控風險、海外資產投資為主，如今，台灣也有多重資產基金可以進行投資，且沒有匯率風險，以台灣可轉債為主，搭配台灣特別股和高股息股票來組成。

其中，可轉債屬於混合性資產，有債券 + 股票的選擇權，故具有股債雙重特性，在市場上漲時，可以參與上漲的動能，在市場修正時，可保有穩定的債券保守特性。因此，它的風險相對股市為低，上漲時又具有一定參與率。例如華航可轉債去年股價雖出現不小跌幅，但可轉債仍維持在 100 元面額之上，股價上漲時，可轉債也有一定的上漲走勢。

台灣特別股則是大型金控或優質傳產公司所發行，長期波動度非常低，基本上股息確定，且優先一般股票的股息發放，故具有類似債券高配息與低風險的特性，目前息收約 4% 以上，成為法人投資的最愛，壽險和公司法人通常喜歡在初級市場就參與投資，而且是比較長期的投資。

多重資產投資組合納入台灣可轉債、特別股及高股息的優點是，可以善用此三大類資產的特性，市場上漲時，提高股票參與率，市場下跌時，降低股票參與率，達到進可攻、退可守的效果。舉例來說，今年全球股市皆大幅下降，但台灣可轉債跌幅相對低，台灣特別股則有微幅正報酬出現，皆展現較佳的抗跌性，遠優於其他風險性資產。因此，此類型多重資產組合相對具有隨漲抗跌的特性，加上沒有匯率風險，是理財和退休規劃的最佳選擇。

日盛台灣多重資產基金 打造攻防兼具黃金組合

日盛投信將推出「日盛台灣多重資產基金」，結合了股債靈活配置的強項，納入可轉債、特別股及高股息等台幣多重資產，提供投資人因應震盪行情下的多重選擇。尤其可轉債常是法人和大股東的配置工具，透過該檔多重資產基金，等於讓一般民眾亦可參與可轉債投資。該檔基金預計 11 月 21 日展開募集，並推出特別手續費優惠，投資人可於日盛投信官網與新光銀行等通路申購。

嵌 Youtube 連結

https://www.youtube.com/watch?v=teSf4D4qJEI&t=25s

「日盛台灣多重資產基金」目前是以「台灣可轉債、台灣特別股、高股息低波動類股」均衡動態布局，不過比例並不會固定，而是會隨市場狀況調整。高子敬說明，現階段市場相對跌幅較大，指數在相對低檔區，此時台灣可轉債可以抵禦下檔風險，當市場漲的時候，它也可以參與股市上漲的契機，因此，預計以 40% 相對高的比例來配置台灣可轉債；另外 30% 的台灣特別股可以提供比較穩定的息收、且息收相對較高，再加上高股息低波動類股有 20%。當市場比較明顯的好轉時，則會增加高股息低波動類股比重，可轉債方面，也會轉成偏股型的可轉債來參與股市上漲的契機。

此外，投資人以基金方式布局可轉債及特別股，可享有券源穩定的優點。高子敬指出，一般來說，不管是可轉債或特別股，若在初級市場參與，有低成本優勢，如果以基金進行投資，基金認購就如像是法人參與初級市場，拿到的券源較穩定、也較多。

展望未來，在升息、高通膨、地緣政治等變數仍未消除之下，投資市場劇烈震盪在所難免，因此，投資人可以藉由股債均衡配置的多重資產長期布局，不用頻繁進出投資市場，增加交易成本；在瞬息萬變的市場中，不會陷入追高殺低的窘境，也不用每天燒腦短進短出，不僅省下時間精力，更有機會達到隨漲抗跌效果。