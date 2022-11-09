中國商飛：再獲300架C919飛機確認訂單

中國飛機製造商中國商飛 (COMAC) 表示，已獲得 300 架 C919 飛機與 30 架 ARJ21 飛機確認訂單。此外，他們也調高了未來 20 年全球和中國的商用飛機市場預測。

作為備受關注的中國本土飛機製造商，中國商飛周二 (8 日) 在珠海航展上首次進行公開飛行表演，並在周三表示，已與七家租賃公司簽署飛機確認訂單。

此前，中國商飛已經收到來自 28 家客戶的 815 架 C919 訂單，包括確認訂單和意向訂單。28 家客戶包括中國國航、東方航空、南方航空、海南航空等國內外航空公司和一些國內外飛機租賃公司。

截至目前，中國商飛已獲得 1115 架中國產 C919 訂單。

中國商飛周三也發布《中國商飛公司市場預測年報 (2022-2041)》，預計，未來 20 年全球旅客周轉量 (RPKs) 將以每年 3.9% 的速度增長，在 2041 年達到 19.9 萬億客公里。

基於全球經濟到 2041 年保持年均約 2.6% 的增長速度，2041 年全球客機機隊規模將達到 47531 架，將有超過 42428 架新機交付，用於替代和支持機隊的發展。

除此之外，中國商飛與波音還在周三簽署協議，拓展在雙方聯合研究中心的合作，新協議將把兩家公司在該中心的合作再延長五年。

中國商飛－波音可持續航空技術中心已經啟動了 41 個研究項目、與來自 22 個組織的 200 多名研究人員開展了合作、申請了 9 項專利、開發了 5 個 ATM 軟體原型系統，並完成 8 份調研報告。