〈焦點股〉10月營收亮麗 ABF載板三雄量價齊揚

雖然電子產業旺季不旺，但 ABF 載板三雄 10 月營收仍表現不俗，外資更看好未來一年供需可望維持吃緊，欣興 (3037-TW) 今 (9) 日再度吸引資金進駐，直逼漲停價，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 也大漲逾半根停板，呈現量價齊揚。

欣興股價連日走揚，今天在買盤追捧下，股價強漲逾 9%，站穩季線之上，最高衝上 145.5 元，攀近 2 個月新高，截至午盤，成交量能已接近 8 萬張。

ABF 載板三雄匯集人氣，南電股價上漲逾 7%，最高來到 235.5 元，收復季線；景碩盤中也勁揚近 7%，最高衝上 114 元，成交量放大至 3.6 萬張。

欣興 10 月營收 133.76 億元，改寫歷史次高，月減 1.23%，年增 33.1%，累計前 10 月營收 1171.75 億元，年增 39.42%。欣興董事長曾子章日前表示，第四季營運不會太差，至少持平第三季，甚至比第三季再好一點。

南電 10 月營收 60.05 億元，創同期新高，也是單月營收首度超越 60 億元大關，月增 1.66%，年增 17.7%，累計前 10 月達 529.48 億元，年增 24.42%。南電第三季受惠整體產品組合優化，毛利率衝破 4 成，拉抬稅後純益達 55.17 億元，每股純益 8.54 元，雙雙締新猷，累計前三季 EPS 22.08 元，超越去年全年。

景碩 10 月營收 36.04 億元，改寫同期新高，月減 7.88%、年增 9.6%，累計前 10 月營收 366.18 億元，年增 26.23%，已超越去年全年，創歷史新高。展望本季，儘管 BT 載板需求趨弱，但在高毛利 ABF 載板營收填補下，景碩營收仍可望持穩向上，獲利也有望維持高水準。