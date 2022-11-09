王道銀行衝刺消金 強攻聯名卡、BNPL業務

王道銀行 (2897-TW) 過去強項在企業金融業務，現在積極擴展消費金融，今 (9) 日舉行記者會宣布與新北國王籃球隊發行聯名卡外，除了聯名卡，王道銀行去 (2021) 年也跨足先買後付 (BNPL) 業務。

王道銀行總經理李芳遠表示，王道銀行曾贊助中華職棒味全龍，今日與新北國王對發行聯名簽帳金融卡，進一步強化金融與體育的連結，且與新北國王高層熟識，期望透過與該球隊的聯名，將消金客群不僅擴及新北市，也能囊括雙北市。

不過，王道銀行執行副總林一鋒表示，王道銀目前在北市有兩個據點，另還有桃園、新竹、台中、高雄的分行，台北東區的敦化分行本月 20 日租約到期後，人員會先挪移回內湖總行，再尋北市適當據點重新開業。

王道銀行近年除了積極經營聯名卡業務，衝刺消金企圖心明顯，林一鋒表示，公司發行的聯名卡，目前貢獻前三大分別為 cama、浪浪認同卡與彩虹認同卡。

此外，林一鋒指出，王道銀行去年跨足 BNPL(先買後付) 業務，目前已與 2-3 家大型客戶合作，因 BNPL 屬場景支付，壞帳率低，未來 BNPL 將積極擴展與企業客戶合作機會，例如瞄準連鎖醫美、月子中心等合作。

林一鋒說明，王道銀行的 BNPL 業務與潛力企業客戶合作，消費者購買該企業客戶商品時，只需簽個人資料，企業客戶就會將其個人資料去識別化上傳雲端，王道銀與合作的金融科技業者即會依據風險模型，給予分期與額度的徵信。