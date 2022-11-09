〈財委會質詢〉台灣恐患荷蘭病 財長：我中小企業韌性高

財政部長蘇建榮。(鉅亨網資料照)
財政部長蘇建榮。(鉅亨網資料照)

台灣是否有「荷蘭病」議題今 (9) 日持續在立法院財委會發酵。財政部長蘇建榮表示，台灣產業結構與荷蘭、日本不同，我中小企業韌性高，且政府力推的 5+2 與六大核心產業，有助產業均衡發展，台灣沒有所謂的荷蘭病。

立法院財委會今天審查輸銀、台銀、台灣菸酒等相關單位預算，蘇建榮率領相關單位列席備詢，他在答詢時針對立委質疑的「荷蘭病」作前述回覆。

國民黨立委林德福質詢時問，台灣高科技產業一枝獨秀，質疑台灣是否會患有荷蘭病？

蘇建榮答詢時說，台灣除了有科技產業，9 成以上是具備韌性的中小企業，當中更不乏隱形冠軍，而蔡總統上任後也積極推動 5+2、六大核心戰略產業，讓產業發展更加均衡，認為台灣不至於出現荷蘭病。

林德福再追問，那台灣是否會與日本一樣，因少子化、低利率、貧富差距擴大等問題而罹患「日本病」？蘇建榮對此回應，少子化是全球共同現象，但台灣產業結構與日本不同，應該也不會出現所謂的日本病。

所謂的荷蘭病是指 1960 年代，荷蘭在北海發現天然氣油田，靠著大量出口天然氣帶來貿易順差，並累積大量外匯，卻也因此推升荷蘭盾 (Dutch guilder) 大幅升值，進而削弱其他產業生產、出口，並使競爭力下降，1977 年「經濟學人」(Economist) 首度將荷蘭面臨的問題稱之為荷蘭病 (Dutch Disease)。

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