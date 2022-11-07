盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.14%報405.0元，成交522張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.14%，07日09:06報405.0元，成交522張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲9.35%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+175 張
- 外資買賣超：+88 張
- 投信買賣超：+56 張
- 自營商買賣超：+31 張
- 融資增減：-74 張
- 融券增減：+6 張
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投組標的成分
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