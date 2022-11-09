盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.62%報39.2元，成交8,080張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.62%，09日11:33報39.2元，成交8,080張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價上漲8.84%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.51%。櫃買指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,263 張
  • 外資買賣超：-1,427 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+163 張
  • 融資增減：+250 張
  • 融券增減：+423 張

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