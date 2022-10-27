盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.05%報358.0元，成交846張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2.05%，27日09:29報358.0元，成交846張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌13.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.02%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-961 張
- 外資買賣超：-557 張
- 投信買賣超：-565 張
- 自營商買賣超：+161 張
- 融資增減：+37 張
- 融券增減：+2 張
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投組標的成分
40%
6104
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